В Одессе пьяная мать жестоко избила ребенка на глазах у прохожих

В Одессе женщина избила двухлетнего ребенка на глазах у прохожих.

По данным полиции, на проспекте Академика Глушко мать жестоко начала бить своего ребенка.

— Сообщение о том, что женщина на проспекте Академика Глушко бьет двухлетнего ребенка, поступило в полицию от прохожих. Полицейские выехали на место вместе с представителями службы по делам детей, — сообщает полиция.

39-летнюю женщину отправили на медицинский осмотр, по результатам которого, оказалось, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

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Двухлетнего мальчика госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

Полиция открыла дело по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) УК Украины. Сейчас правоохранителями проводятся следственные действия и устанавливаются все свидетели жестокого обращения с ребенком.

Женщину работники полиции поставили на профилактический учет, а работниками службы по делам детей будет инициирован иск в суд о лишении ее родительских прав.

Происшествия в Одессе

18 сентября в центре Одессы произошла перестрелка в одном из ресторанов. Конфликт произошел в заведении между двумя мужчинами. Правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

В результате перестрелки оба участника получили огнестрельные ранения. По факту стрельбы начали дело по ст. 296 (хулиганство) УК Украины.