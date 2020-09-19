PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Одессе пьяная мать жестоко избила ребенка на глазах у прохожих

В Одессе женщина избила двухлетнего ребенка на глазах у прохожих.

По данным полиции, на проспекте Академика Глушко мать жестоко начала бить своего ребенка.

— Сообщение о том, что женщина на проспекте Академика Глушко бьет двухлетнего ребенка, поступило в полицию от прохожих. Полицейские выехали на место вместе с представителями службы по делам детей, — сообщает полиция.

39-летнюю женщину отправили на медицинский осмотр, по результатам которого, оказалось, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте: В России восемь детей отравились парами хлора в бассейне

Двухлетнего мальчика госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

Полиция открыла дело по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) УК Украины. Сейчас правоохранителями проводятся следственные действия и устанавливаются все свидетели жестокого обращения с ребенком.

Женщину работники полиции поставили на профилактический учет, а работниками службы по делам детей будет инициирован иск в суд о лишении ее родительских прав.

Происшествия в Одессе

18 сентября в центре Одессы произошла перестрелка в одном из ресторанов. Конфликт произошел в заведении между двумя мужчинами. Правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

В результате перестрелки оба участника получили огнестрельные ранения. По факту стрельбы начали дело по ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх