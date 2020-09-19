На Донеччині хлопчика покусала собака, дитину евакуювали на вертольоті у Дніпро

На Донеччині у місті Селидове дворічну дитину покусала домашня собака.

Хлопчика у тяжкому стані на військовому вертольоті було доставлену у лікарню міста Дніпро.

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За словами радника голови Дніпропетровської ОДА Тетяни Губи, у супроводі анестезіолога Андрія Островського дитину евакуювали у Дніпро у супроводі матері.

– Хлопчика у супроводі відомого дитячого анестезіолога Андрія Островського реанімобілем медицини катастроф Донецької області привезли на майданчик аероевакуації 66 мобільного госпіталю, звідки військовим вертольотом з мамою евакуювали у Дніпро, – йдеться у повідомленні.

Дитину покусала собака під час святкування його дня народження. У дворі на хлопчика напала собака, коли батьки перебували у будинку.

Домашній пес вчепився дитині у пахову область, внаслідок чого хлопчик втратив геніталії, анальний отвір і отримав пошкодження стегнової артерії.

У Дніпрі дитину відвезли в реанімацію обласної дитячої клінічної лікарні.

На Донеччині дитина випала з вікна

У місті Слов’янську, що на Донеччині, з вікна десятого поверху випав десятирічний хлопчик. Внаслідок падіння дитина отримала несумісні з життям травми і загинула у катері швидкої допомоги дорогою до лікарні.