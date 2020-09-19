В Одесі п’яна мати жорстоко побила дитину на очах у перехожих

В Одесі жінка побила дворічну дитину на очах у перехожих.

За даними поліції, на проспекті Академіка Глушко мати жорстоко почала бити свою дитину.

– Повідомлення про те, що жінка на проспекті Академіка Глушко б’є дворічну дитину, надійшло до поліції від перехожих. Поліцейські виїхали на місце разом з представниками служби у справах дітей, – повідомляє поліція.

39-річну жінку відправили на медичний огляд, за результатами якого, виявилось, що жінка була у стані алкогольного сп’яніння.

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Дворічного хлопчика госпіталізували з діагнозом закрита черепно-мозкова травма.

Поліція відкрила справу за ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України. Наразі правоохоронцями проводяться слідчі дії та встановлюються усі свідки жорстокого поводження з дитиною.

Жінку працівники поліції поставили на профілактичний облік, а працівниками служби у справах дітей буде ініційований позов до суду щодо позбавлення її батьківських прав.

Надзвичайні події в Одесі

18 вересня у центрі Одеси сталася стрілянина в одному з ресторанів. Конфлікт стався у закладі між двома чоловіками. Правопорушники намагалися втекти з місця події, однак їх затримали співробітники Служби безпеки України.

У результаті перестрілки обидва учасники отримали вогнепальні поранення. За фактом стрілянини розпочали справу за ст. 296 (Хуліганство) КК України.