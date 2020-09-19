В России восемь детей отравились парами хлора в бассейне

Восемь детей получили ингаляционное отравление парами хлора во время купания в бассейне в российском Санкт-Петербурге.

Пятерых из них пришлось госпитализировать, а еще троим оказали помощь на месте происшествия.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Эксперты провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы.

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В Кривом Роге в бассейне утонула девочка

17 июля в Кривом Роге 5-летння девочка утонула в бассейне во дворе своего дома.

Как установили правоохранители, трагедия произошла, когда родители оставили ребенка без присмотра.