В Хмельницкой области в Волочиском районе столкнулись легковой автомобиль Ford GALAXY и грузовик MAN TGX 24.440 с полуприцепом.

В результате аварии травмы получила 32-летняя женщина легковушки, которая была за рулем, и шесть ее пассажиров, среди которых трое малолетних детей. Всем детям оказали медицинская помощь без госпитализации.

Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

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На Хмельнитчине легковушка столкнулась с грузовиком: 7 травмированных, среди них дети / 2 фотографии

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста до шести месяцев, или ограничения свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Масштабное ДТП на Буковине

19 сентября в Черновицкой области произошло ДТП, в результате которого 12 человек госпитализировали с травмами разных степеней тяжести.

Также из-за столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом погибла 49-летняя женщина.