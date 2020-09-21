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Факти / Надзвичайні події

На Хмельниччині легковик зіткнувся з вантажівкою: 7 травмованих, серед них діти

У Хмельницькій області у Волочиському районі зіткнулися легковий автомобіль Ford GALAXY та вантажівка MAN TGX 24.440 з напівпричепом.

Внаслідок аварії травми отримала 32-річна жінка легковика, яка була за кермом, та шестеро її пасажирів, серед яких троє малолітніх дітей. Усім дітям надали медичну допомогу без госпіталізації.

Водій вантажівки у ДТП не постраждав.

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  • На Хмельниччині легковик зіткнувся з вантажівкою: 7 травмованих, серед них діти
  • На Хмельниччині легковик зіткнувся з вантажівкою: 7 травмованих, серед них діти
  • На Хмельниччині легковик зіткнувся з вантажівкою: 7 травмованих, серед них діти
  • На Хмельниччині легковик зіткнувся з вантажівкою: 7 травмованих, серед них діти
На Хмельниччині легковик зіткнувся з вантажівкою: 7 травмованих, серед них діти / 2 фотографии

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт терміном до двох років, або арешту до шести місяців, або обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Масштабна ДТП на Буковині

19 вересня у Чернівецькій області сталася ДТП, в результаті якої 12 людей госпіталізували з травмами різних ступенів тяжкості.

Також через зіткнення легкового автомобіля з пасажирським мікроавтобусом загинула 49-річна жінка.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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