ДТП в Днепре: Toyota влетела в столб и перевернулась, пострадала девушка

21 сентября около 7.40 в Днепре произошло ДТП с пострадавшей.

На улице Криворожской автомобиль Toyota, за рулем которого находилась девушка, влетел в столб и перевернулся на крышу.

По предварительной информации, водитель не справилась с управлением.

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С места аварии ее госпитализировали в больницу. Подробности происшествия выясняет полиция.















В Днепре Toyota влетела в столб и перевернулась — пострадала девушка / 4 фотографии

Смертельное ДТП в Запорожье

17 сентября в Запорожье в авто живьем сгорело три человека.

После столкновения с рекламной конструкцией BMW загорелся.

Троим пассажирам удалось вовремя выскочить из автомобиля и спастись, еще трое не успели это сделать и сгорели.

На месте аварии работали правоохранители, которые устанавливали обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.