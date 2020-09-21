ДТП в Днепре: Toyota влетела в столб и перевернулась, пострадала девушка

21 сентября около 7.40 в Днепре произошло ДТП с пострадавшей.
На улице Криворожской автомобиль Toyota, за рулем которого находилась девушка, влетел в столб и перевернулся на крышу.
По предварительной информации, водитель не справилась с управлением.
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С места аварии ее госпитализировали в больницу. Подробности происшествия выясняет полиция.
Смертельное ДТП в Запорожье
17 сентября в Запорожье в авто живьем сгорело три человека.
После столкновения с рекламной конструкцией BMW загорелся.
Троим пассажирам удалось вовремя выскочить из автомобиля и спастись, еще трое не успели это сделать и сгорели.
На месте аварии работали правоохранители, которые устанавливали обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.