В западной части Индии, в городе Бхиванди, сегодня обвалилось трехэтажное жилое здание. В результате обрушения дома погибли по меньшей мере десять человек.

Город Бхиванди входит в агломерацию Большого Мумбаи, а дом было построено 40 лет назад, в нем проживало около 20 семей.

BHIWANDI COLLAPSE: update2

@NDRFHQ teams on site

20-25 feared trapped(TBC)

CANINE SEARCH ON

Technical search on

More #NDRF teams en route

details follow

