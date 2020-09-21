PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Індії обвалився житловий будинок – десять людей загинули

В західній частині Індії, в місті Бхіванді, 21 вересня обвалилася триповерхова житлова будівля. Унаслідок обвалення будинку загинули щонайменше десять осіб.

Місто Бхіванді входить в агломерацію Великого Мумбаї, а будинок збудовали 40 років тому, в ньому проживало приблизно 20 сімей.

За інформацією місцевого телеканалу, під завалами опинилися 25 осіб. Попередньо, 31 людину вдалося врятувати.

Читайте: Стрілянина в Техасі: чоловік забарикадувався в будинку, є поранені

Місцеві жителі допомагали після інциденту і теж змогли врятувати щонайменше 20 осіб.

На місці події працюють пожежники, рятувальники та поліція.

Підрив будинку у Франції

У місті Паркуль-Шено у Франції пенсіонер підірвав свій будинок, намагаючись вбити надокучливу муху.

Вибух стався через електричну мухобойку.

У будинку чоловіка стався витік газу і розряд від приладу викликав вибух.

Джерело: NDTV

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх