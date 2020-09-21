В західній частині Індії, в місті Бхіванді, 21 вересня обвалилася триповерхова житлова будівля. Унаслідок обвалення будинку загинули щонайменше десять осіб.
Місто Бхіванді входить в агломерацію Великого Мумбаї, а будинок збудовали 40 років тому, в ньому проживало приблизно 20 сімей.
BHIWANDI COLLAPSE: update2
????@NDRFHQ teams on site
????20-25 feared trapped(TBC)
????CANINE SEARCH ON
????Technical search on
????More #NDRF teams en route
????details follow@PMOIndia @HMOIndia @BhallaAjay26 @PIBHomeAffairs @PIBMumbai @ANI @ndmaindia @DDNewsHindi @airnewsalerts pic.twitter.com/TfQhgzTf8b
— ѕαtчα prαdhαnसत्य नारायण प्रधान ସତ୍ଯପ୍ରଧାନ-DG NDRF (@satyaprad1) September 21, 2020
За інформацією місцевого телеканалу, під завалами опинилися 25 осіб. Попередньо, 31 людину вдалося врятувати.
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BHIWANDI COLLAPSE :
????Info recd from TMC
????G+3 building collapsed ????Bhivandi-0400 hrs tdy
????20 persons reportedly rescued by locals (TBC)
????20-25 feared trapped(TBC)
????@NDRFHQ Team of @5Ndrf ????rushed to site-0500 hrs.
????details follow@HMOIndia @PIBMumbai @ANI @ndmaindia pic.twitter.com/zv1i3UddkI
— ѕαtчα prαdhαnसत्य नारायण प्रधान ସତ୍ଯପ୍ରଧାନ-DG NDRF (@satyaprad1) September 21, 2020
Місцеві жителі допомагали після інциденту і теж змогли врятувати щонайменше 20 осіб.
महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा, तीन मंजिला बिल्डिंग ढही, ???? लोगों की मौत-कई लोग दबे https://t.co/kcTHbg4dXv #???????????????????????????????? #???????????????????????????????????????????????????????????????? #???????????????? #???????????????????????????????????????????? #????????????????????????????????
Image Credit – ANI Twitter pic.twitter.com/YX70OtBhfX
— Werindia (@werindia) September 21, 2020
На місці події працюють пожежники, рятувальники та поліція.
Підрив будинку у Франції
У місті Паркуль-Шено у Франції пенсіонер підірвав свій будинок, намагаючись вбити надокучливу муху.
Вибух стався через електричну мухобойку.
У будинку чоловіка стався витік газу і розряд від приладу викликав вибух.
Джерело: NDTV