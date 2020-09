В західній частині Індії, в місті Бхіванді, 21 вересня обвалилася триповерхова житлова будівля. Унаслідок обвалення будинку загинули щонайменше десять осіб.

Місто Бхіванді входить в агломерацію Великого Мумбаї, а будинок збудовали 40 років тому, в ньому проживало приблизно 20 сімей.

BHIWANDI COLLAPSE: update2

????@NDRFHQ teams on site

????20-25 feared trapped(TBC)

????CANINE SEARCH ON

????Technical search on

????More #NDRF teams en route

????details follow@PMOIndia @HMOIndia @BhallaAjay26 @PIBHomeAffairs @PIBMumbai @ANI @ndmaindia @DDNewsHindi @airnewsalerts pic.twitter.com/TfQhgzTf8b

— ѕαtчα prαdhαnसत्य नारायण प्रधान ସତ୍ଯପ୍ରଧାନ-DG NDRF (@satyaprad1) September 21, 2020