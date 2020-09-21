В західній частині Індії, в місті Бхіванді, 21 вересня обвалилася триповерхова житлова будівля. Унаслідок обвалення будинку загинули щонайменше десять осіб.

Місто Бхіванді входить в агломерацію Великого Мумбаї, а будинок збудовали 40 років тому, в ньому проживало приблизно 20 сімей.

За інформацією місцевого телеканалу, під завалами опинилися 25 осіб. Попередньо, 31 людину вдалося врятувати.

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Місцеві жителі допомагали після інциденту і теж змогли врятувати щонайменше 20 осіб.

На місці події працюють пожежники, рятувальники та поліція.

Підрив будинку у Франції

У місті Паркуль-Шено у Франції пенсіонер підірвав свій будинок, намагаючись вбити надокучливу муху.

Вибух стався через електричну мухобойку.

У будинку чоловіка стався витік газу і розряд від приладу викликав вибух.

Джерело: NDTV