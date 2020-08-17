Стрельба в Техасе: мужчина забаррикадировался в доме, есть раненые

В американском штате Техас 17 августа мужчина забаррикадировался в собственном доме и открыл стрельбу.

Известно о трех раненых полицейских, преступник еще не задержан.

Идет подготовка к штурму квартиры мужчины.

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Личность злоумышленника и причины стрельбы устанавливаются.

Стрельба в Чикаго

В конце июля в Чикаго группа лиц на автомобиле открыла огонь по похоронной процессии, в результате чего были ранены 14 человек.

Присутствующие на похоронах, что имели при себе оружие, открыли огонь. Всего на месте стрельбы было найдено более 60 гильз.

С начала протестов в США количество вооруженных конфликтов в Чикаго выросло более чем на 50%.

Джерело: Cedar Park Police