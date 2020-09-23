На Львовщине в селе Бартатов Городокского района произошло смертельное ДТП.

Около 6.30 на автодороге Львов-Шегини столкнулись три автомобиля, два человека погибли.

— Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 23 сентября, около 6.30 на автодороге Львов-Шегини в селе Бартатов Городокского района, — сообщает полиция.

По данным правоохранительных органов, 21-летний водитель автомобиля Peugeot 307 столкнулся с микроавтобусом ГАЗель, в результате чего легковой автомобиль выехал на встречную полосу и въехал в микроавтобус Peugeot Boxer.

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За рулем ГАЗель был 56-летний мужчина, житель Пустомытовского района.

Водитель и пассажир Peugeot 307, 21 и 41-летние мужчины скончались на месте событий от полученных травм.

Водитель микроавтобуса Peugeot Boxer и его пассажир, житель жителей Городка возрасте 25 и 24 года, получил телесные повреждения и были госпитализированы.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства.















На трассе Львов-Шегини столкнулись три авто: двое погибших, есть пострадавшие / 4 фотографии

Масштабные ДТП

21 сентября на Хмельнитчине в Волочиском районе произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Ford GALAXY и грузовик MAN TGX 24.440 с полуприцепом.

В результате аварии травмы получила 32-летняя женщина легковушки, которая была за рулем, и шесть ее пассажиров, среди которых трое малолетних детей. Всем детям была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Фото: Zaxid