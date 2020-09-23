На Львівщині у селі Бартатів Городоцького району сталася смертельна ДТП.

Близько 6.30 на автодорозі Львів-Шегині зіткнулося три автомобіля, двоє людей загинуло.

– Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 23 вересня, близько 6.30 на автодорозі Львів-Шегині в селі Бартатів Городоцького району, – повідомляє поліція.

За даними правоохоронних органів, 21-річний водій автомобіля Peugeot 307 зіткнувся з мікроавтобусом ГАЗель, внаслідок чого легкове авто виїхало на зустрічну смугу та в’їхало у мікроавтобус Peugeot Boxer.

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За кермом ГАЗель був 56-річний чоловік, мешканець Пустомитівського району.

Водій та пасажир Peugeot 307, 21 та 41-річні чоловіки померли на місці від отриманих травм.

Водій мікроавтобуса Peugeot Boxer.та його пасажир, житель жителів Городка віком 25 та 24 роки, отримав тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини.















На трасі Львів-Шегині зіткнулися три авто: двоє загиблих, є постраждалі / 4 фотографии

Масштабні ДТП

21 вересня на Хмельниччині у Волочиському районі сталася ДТП. Зіткнулися легковий автомобіль Ford GALAXY та вантажівка MAN TGX 24.440 з напівпричепом.

Внаслідок аварії травми отримала 32-річна жінка легковика, яка була за кермом, та шестеро її пасажирів, серед яких троє малолітніх дітей. Усім дітям надали медичну допомогу без госпіталізації.

Фото: Zaxid