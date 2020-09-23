23 сентября в 05.25 в Софиевской Борщаговке Киево-Святошинского района в шестиэтажном доме на шестом этаже загорелась квартира.

Огонь из квартиры на ул. Боголюбова 5 перекинулся на кровлю многоэтажки, сообщили в ГСЧС.











В Киеве и Софиевской Борщаговке загорелись две многоэтажки / 3 фотографии

Усилиями 36 человек личного состава пожар удалось ликвидировать в 09.20.

О пострадавших не сообщается.

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Пожар на ул. Николая Ушакова в Киеве

В Киеве ночью в Святошинском районе произошел пожар в жилом доме на ул. Николая Ушакова, 16.

В 16-этажном жилом доме загорелась одна из квартир на 10-м этаже.

Во время тушения пожара в квартире спасатели ГСЧС обнаружили и спасли мужчину 1983 года рождения.

Пострадавшего с отравлением угарным газом и ожогами верхних конечностей госпитализировали в токсикологическое отделение Киевской городской клинической врачи.

Пожар был ликвидирован в 00.51 23 сентября.