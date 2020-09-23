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Факти / Надзвичайні події

У Швейцарії блискавка влучила у футбольне поле, постраждало 14 дітей

У Швейцарії внаслідок удару блискавки у футбольне поле під час гри постраждало 14 підлітків.

Інцидент стався ввечері 22 вересня: за попередньою інформацією, блискавка влучила в ліхтарний стовп і поширилася по всьому полю.

У Швейцарії блискавка влучила у футбольне поле, постраждало 14 дітей

– Усім постраждалим від 15 до 16 років. Одного із підлітків відправили до лікарні на вертольоті, – йдеться у повідомленні.

Життю дітей нічого не загрожує, вони перебувають під наглядом медиків.

Прокуратура і поліція кантону Санкт-Галлен встановлюють усі обставини події.

Удар блискавки на тренуванні з футболу

У 16-річного голкіпера Івана Заборовського влучила блискавка під час тренування російської команди ПФЛ Знамя Труда.

Спортсмена терміново доставили в реанімацію. Для порятунку життя Заборовського медики ввели його у стан штучної коми.

Джерело: St. Gallen Canton

Фото: St. Gallen Canton

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