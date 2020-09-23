У Швейцарії блискавка влучила у футбольне поле, постраждало 14 дітей

У Швейцарії внаслідок удару блискавки у футбольне поле під час гри постраждало 14 підлітків.
Інцидент стався ввечері 22 вересня: за попередньою інформацією, блискавка влучила в ліхтарний стовп і поширилася по всьому полю.
– Усім постраждалим від 15 до 16 років. Одного із підлітків відправили до лікарні на вертольоті, – йдеться у повідомленні.
Життю дітей нічого не загрожує, вони перебувають під наглядом медиків.
Прокуратура і поліція кантону Санкт-Галлен встановлюють усі обставини події.
Удар блискавки на тренуванні з футболу
У 16-річного голкіпера Івана Заборовського влучила блискавка під час тренування російської команди ПФЛ Знамя Труда.
Спортсмена терміново доставили в реанімацію. Для порятунку життя Заборовського медики ввели його у стан штучної коми.
Джерело: St. Gallen Canton
Фото: St. Gallen Canton