Убийство в аптеке: правоохранители задержали убийцу

Утром 23 сентября в Одессе в аптеке нашли окровавленное тело женщины с признаками насильственной смерти.
Работники уголовного розыска Одесской области оперативно установили личность убийцы.
Сейчас преступника уже задержали.
— Предварительно известно, что мотив преступления — корыстный, — отметили в Департаменте уголовного розыска.
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Сейчас еще продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются. О деталях правоохранители сообщат позже.
Жестокое убийство в Одессе
В Одессе ночью 23 сентября зарезали девушку-фармацевта. Ужасный инцидент произошел в круглосуточной аптеке на Академика Королева, 33.
От многочисленных ножевых ударов фармацевт погибла на месте.
Для поиска убийцы девушке правоохранители начали план Перехват. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.
Местные жители в соцсетях утверждают, что купить лекарства в аптеке ночью можно было только через окошко.