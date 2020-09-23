Убийство в аптеке: правоохранители задержали убийцу

Утром 23 сентября в Одессе в аптеке нашли окровавленное тело женщины с признаками насильственной смерти.

Работники уголовного розыска Одесской области оперативно установили личность убийцы.

Сейчас преступника уже задержали.

— Предварительно известно, что мотив преступления — корыстный, — отметили в Департаменте уголовного розыска.

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Сейчас еще продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются. О деталях правоохранители сообщат позже.

Жестокое убийство в Одессе

В Одессе ночью 23 сентября зарезали девушку-фармацевта. Ужасный инцидент произошел в круглосуточной аптеке на Академика Королева, 33.

От многочисленных ножевых ударов фармацевт погибла на месте.

Для поиска убийцы девушке правоохранители начали план Перехват. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.

Местные жители в соцсетях утверждают, что купить лекарства в аптеке ночью можно было только через окошко.