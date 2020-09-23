PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Убийство в одесской аптеке: полиция задержала подозреваемого

Утром 23 сентября в Одессе в аптеке нашли окровавленное тело женщины с признаками насильственной смерти.

Работники уголовного розыска Одесской области оперативно установили личность убийцы.

Сейчас преступника уже задержали.

Убийство в аптеке: правоохранители задержали убийцу

— Предварительно известно, что мотив преступления — корыстный, — отметили в Департаменте уголовного розыска.

ЧитайтеВ Запорожье женщина заколола мужа шампуром и оставила на берегу Днепра

Сейчас еще продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются. О деталях правоохранители сообщат позже.

Жестокое убийство в Одессе

В Одессе ночью 23 сентября зарезали девушку-фармацевта. Ужасный инцидент произошел в круглосуточной аптеке на Академика Королева, 33.

От многочисленных ножевых ударов фармацевт погибла на месте.

Для поиска убийцы девушке правоохранители начали план Перехват. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.

Местные жители в соцсетях утверждают, что купить лекарства в аптеке ночью можно было только через окошко.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка