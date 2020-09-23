В Одесі вночі 23 вересня зарізали дівчину-фармацевта. Жахливий інцидент стався у цілодобовій аптеці на Академіка Корольова, 33.

Від численних ножових ударів фармацевт загинула на місці.

Для пошуку вбивці дівчини правоохоронці розпочали план Перехоплення. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група.







Вся підлога у крові: в Одесі жорстоко зарізали дівчину-фармацевта цілодобової аптеки / 2 фотографии

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Слідів пограбування аптеки виявлено не було. У той же час місцеві мешканці у соцмережах переконують, що купити ліки в аптеці вночі можна було лише через віконце.

За неофіційною інформацією, зарізати дівчину міг колишній співробітник аптеки, який теоретично мав можливість потрапити всередину в таку пізню годину.

Смертельний напад на жінку-продавця на Полтавщині

На початку червня у Кременчуці сталося жорстоке вбивство – чоловік підпалив свою колишню дружину просто у магазині, де вона працювала продавцем.

Чоловік облив жінку невідомою рідиною та підпалив: двері магазину він закрив зсередини, щоб жінка не змогла втекти.

Від отриманих травм вона загинула на місці. Вогонь прямо у магазині помітили випадкові перехожі, які й викликали правооохоронців.

За словами поліції, цей злочин передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.