В Нацполиции разоблачили преступную схему теневого оборота валюты на сумму 100 млн грн.

По данным правоохранительных органов, в состав преступной группировки входили владельцы небанковских финансовых учреждений и представители криминалитета.

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Правоохранителями было установлено, что в течение двух лет на территории Украины осуществлялись незаконные валютно-обменные операции по курсам, которые отличались от зафиксированных государством.

Злоумышленники не оформляли документально никаких операции и именно так присвоили более 100 млн грн, обойдя обязательные налоговые платежи.

Дело возбуждено по ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины.

Сейчас полицейскими проверяется причастность к преступлениям должностных лиц контролирующих органов.











Более 100 млн грн: в Украине разоблачили теневой оборот валюты / 3 фотографии

Мошенничество

В Киеве прокуроры сообщили о подозрении четырем мошенникам, которые подделывали платежные карточки и завладели средствами клиентов банка в 1 млн грн.

Они использовали специальные устройства для вмешательства в автоматические системы и завладения чужими денежными средствами.