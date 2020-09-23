PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве мошенники присвоили 1 млн грн с помощью поддельных платежных карточек

Прокуроры сообщили о подозрении четырем мошенникам, которые подделывали платежные карточки и завладели средствами клиентов банка в 1 млн грн.

Им инкриминируют незаконное использование специальных технических средств получения информации, несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы.

ЧитайтеЗвонили под видом работников банков: в Мариуполе разоблачили мошеннический сall-центр

Участники организованной группы жили в Киеве и использовали специальные устройства. Им удалось завладеть средствами на сумму свыше 1 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В Киеве “врач” выманил у женщины $5 тыс.

Столичные полицейские задержали мошенника, который представился врачом и выманил у женщины $ 5 тыс.

Злоумышленник позвонил женщине и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и ему необходимы деньги для совершения сделки.

Источник: Офис генпрокурора

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка