В Киеве мошенники присвоили 1 млн грн с помощью поддельных платежных карточек

Прокуроры сообщили о подозрении четырем мошенникам, которые подделывали платежные карточки и завладели средствами клиентов банка в 1 млн грн.

Им инкриминируют незаконное использование специальных технических средств получения информации, несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы.

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Участники организованной группы жили в Киеве и использовали специальные устройства. Им удалось завладеть средствами на сумму свыше 1 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В Киеве “врач” выманил у женщины $5 тыс.

Столичные полицейские задержали мошенника, который представился врачом и выманил у женщины $ 5 тыс.

Злоумышленник позвонил женщине и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и ему необходимы деньги для совершения сделки.