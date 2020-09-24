У Нацполіції викрили злочинну схему тіньового обігу валюти на суму 100 млн грн.
За даними правоохоронних органів, до складу злочинного угрупування входили власники небанківських фінансових установ та представники криміналітету.
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Правоохоронцями було встановлено, що впродовж двох років на території України здійснювались незаконні валютно-обмінні операції за курсами, що відрізнялись від зафіксованих державою.
Зловмисники не оформлювали документально жодних операції і саме так привласнили понад 100 млн грн, обійшовши обов’язкові податкові платежі.
Справу відкрито за ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ст. 366 (Службове підроблення) КК України.
Наразі поліцейськими перевіряється причетність до злочинів службових осіб контролюючих органів.
Шахрайство
У Києві прокурори повідомили про підозру чотирьом шахраям, які підроблювали платіжні картки та заволоділи коштами клієнтів банку в 1 млн грн.
Вони використовували спеціальні пристрої для втручання у автоматичні системи та заволодіння чужими коштами.