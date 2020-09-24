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Факты / Происшествия

В Одесской области авто слетело в кювет и перевернулось — погибли два парня

В Одесской области 21-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль Toyota Cresta съехал в кювет и перевернулся.

На момент аварии салоне авто находились шесть парней.

В результате ДТП 18-летний парень погиб на месте, а 19-летний — скончался в больнице. Водителя и еще троих пассажиров госпитализировали.

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В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

  • ДТП в Одесской области — погибли два парня (ФОТО)
  • ДТП в Одесской области — погибли два парня (ФОТО)
  • ДТП в Одесской области — погибли два парня (ФОТО)
  • ДТП в Одесской области — погибли два парня (ФОТО)
  • ДТП в Одесской области — погибли два парня (ФОТО)
  • ДТП в Одесской области — погибли два парня (ФОТО)
В Одесской области авто слетело в кювет и перевернулось — погибли два парня / 3 фотографии

Масштабные ДТП

21 сентября на Хмельнитчине в Волочиском районе произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Ford GALAXY и грузовик MAN TGX 24.440 с полуприцепом.

В результате аварии травмы получила 32-летняя женщина легковушки, которая была за рулем, и шесть ее пассажиров, среди которых трое малолетних детей. Всем детям была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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