ДТП в Одесской области — погибли два парня (ФОТО)

В Одесской области 21-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль Toyota Cresta съехал в кювет и перевернулся.

На момент аварии салоне авто находились шесть парней.

В результате ДТП 18-летний парень погиб на месте, а 19-летний — скончался в больнице. Водителя и еще троих пассажиров госпитализировали.

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В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.











В Одесской области авто слетело в кювет и перевернулось — погибли два парня / 3 фотографии

Масштабные ДТП

21 сентября на Хмельнитчине в Волочиском районе произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Ford GALAXY и грузовик MAN TGX 24.440 с полуприцепом.

В результате аварии травмы получила 32-летняя женщина легковушки, которая была за рулем, и шесть ее пассажиров, среди которых трое малолетних детей. Всем детям была оказана медицинская помощь без госпитализации.