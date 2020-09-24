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Факти / Надзвичайні події

В Одеській області авто злетіло в кювет і перекинулося – загинули два хлопці

В Одеській області 21-річний водій не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль Toyota Cresta з’їхав у кювет і перекинувся.

На момент аварії в салоні авто перебували шість хлопців.

В результаті ДТП 18-річний хлопець загинув на місці, а 19-річний – помер у лікарні. Водія та ще трьох пасажирів госпіталізували.

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У поліції порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 КК. Водієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

  • ДТП в Одеській області – загинули два хлопці (ФОТО)
  • ДТП в Одеській області – загинули два хлопці (ФОТО)
  • ДТП в Одеській області – загинули два хлопці (ФОТО)
  • ДТП в Одеській області – загинули два хлопці (ФОТО)
  • ДТП в Одеській області – загинули два хлопці (ФОТО)
  • ДТП в Одеській області – загинули два хлопці (ФОТО)
В Одеській області авто злетіло в кювет і перекинулося – загинули два хлопці / 3 фотографии

Масштабні ДТП

21 вересня на Хмельниччині у Волочиському районі сталася ДТП. Зіткнулися легковий автомобіль Ford GALAXY та вантажівка MAN TGX 24.440 з напівпричепом.

Внаслідок аварії травми отримала 32-річна жінка легковика, яка була за кермом, та шестеро її пасажирів, серед яких троє малолітніх дітей. Усім дітям надали медичну допомогу без госпіталізації.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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