В авиакатастрофе под Чугуевом есть раненые и погибшие — Харьковская ОГА

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что в авиакатастрофе под Чугуевом есть раненые и погибшие.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
— Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь, — заявил Кучер.
Он срочно выехал на место событий.
В Харькове упал самолет
Вечером 25 сентября под Харьковом упал самолет Ан-26. Он выполнял тренировочный полет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил, которые осуществляли учебный полет.
Число пострадавших в результате падения самолета устанавливается.
Источник: Алексей Кучер