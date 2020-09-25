В авиакатастрофе под Чугуевом есть раненые и погибшие — Харьковская ОГА

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что в авиакатастрофе под Чугуевом есть раненые и погибшие.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь, — заявил Кучер.

Он срочно выехал на место событий.

В Харькове упал самолет

Вечером 25 сентября под Харьковом упал самолет Ан-26. Он выполнял тренировочный полет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил, которые осуществляли учебный полет.

Число пострадавших в результате падения самолета устанавливается.

Источник: Алексей Кучер