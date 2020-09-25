У авіакатастрофі під Чугуєвом є поранені та загиблі – Харківська ОДА

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер повідомив, що у авіакатастрофі під Чугуєвом є поранені та загиблі.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

– Є ті, хто вижив. Усім постраждалим буде надано всебічну допомогу, – заявив Кучер.

Він терміново виїхав на місце подій.

У Харкові впав літак

Увечері 25 вересня під Харковом впав літак Ан-26. Він виконував тренувальний політ з курсантами Харківського університету Повітряних Сил, які здійснювали навчальний політ.

Число постраждалих в результаті падіння літака встановлюється.

Джерело: Олексій Кучер