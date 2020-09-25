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Факты / Происшествия

Во Львове разоблачили конвертационный центр, через который “отмыли” 350 млн грн

Во Львове несколько предприятий путем импортных операций по приобретению продуктов формировали налоговый кредит, реализуя их за наличные без фактического отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

Следствие установило, что в документах отображалась “бестоварная” реализация товара и безосновательно формировался налоговый кредит для “рисковых” субъектов хозяйственной деятельности.

Общая сумма “отмытых” денег составила 350 млн грн.

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Во время обысков изъяты оригиналы первичных документов, флэш-носители, черновые записи, 30 печатей, а также неучтенная наличность на сумму 2 млн 977 тыс. грн.

  • У Львові викрили конвертаційний центр
  • У Львові викрили конвертаційний центр
  • У Львові викрили конвертаційний центр
  • У Львові викрили конвертаційний центр
  • У Львові викрили конвертаційний центр
  • У Львові викрили конвертаційний центр
Во Львове разоблачили конвертационный центр, через который “отмыли” 350 млн грн / 3 фотографии

На днях Нацполиция разоблачила преступную схему теневого оборота валюты на сумму 100 млн грн. В группировку входили владельцы небанковских финансовых учреждений и представители криминалитета.

В течение двух лет они проводили незаконные валютно-обменные операции по курсам, которые отличались от зафиксированных государством.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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