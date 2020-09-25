Во Львове несколько предприятий путем импортных операций по приобретению продуктов формировали налоговый кредит, реализуя их за наличные без фактического отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

Следствие установило, что в документах отображалась “бестоварная” реализация товара и безосновательно формировался налоговый кредит для “рисковых” субъектов хозяйственной деятельности.

Общая сумма “отмытых” денег составила 350 млн грн.

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Во время обысков изъяты оригиналы первичных документов, флэш-носители, черновые записи, 30 печатей, а также неучтенная наличность на сумму 2 млн 977 тыс. грн.











Во Львове разоблачили конвертационный центр, через который “отмыли” 350 млн грн / 3 фотографии

На днях Нацполиция разоблачила преступную схему теневого оборота валюты на сумму 100 млн грн. В группировку входили владельцы небанковских финансовых учреждений и представители криминалитета.

В течение двух лет они проводили незаконные валютно-обменные операции по курсам, которые отличались от зафиксированных государством.