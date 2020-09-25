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У Львові викрили конвертаційний центр, через який “відмили” 350 млн грн

У Львові кілька підприємств шляхом імпортних операцій з придбання продуктів формували податковий кредит, реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках.

Слідство встановило, що у документах відображалася безтоварна реалізація товару та безпідставно формувався податковий кредит для ризикових суб’єктів господарської діяльності.

Загальна сума “відмитих” коштів становить 350 млн грн.

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Під час обшуків вилучено оригінали первинних документів, флеш-носії, чорнові записи, 30 печаток, а також необлікована готівка на суму 2 млн 977 тис. грн.

  • У Львові викрили конвертаційний центр
  • У Львові викрили конвертаційний центр
  • У Львові викрили конвертаційний центр
  • У Львові викрили конвертаційний центр
  • У Львові викрили конвертаційний центр
  • У Львові викрили конвертаційний центр
У Львові викрили конвертаційний центр, через який “відмили” 350 млн грн / 3 фотографии

Днями Нацполіція викрила злочинну схему тіньового обігу валюти на суму 100 млн грн. До угрупування входили власники небанківських фінансових установ та представники криміналітету.

Протягом двох років вони проводили незаконні валютно-обмінні операції за курсами, що відрізнялись від зафіксованих державою.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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