В жилом доме Харькова из-за пожара погибли два человека

В жилом доме Харькова на улице Конторской вспыхнул пожар.
К спасателям поступило сообщение, что огонь возник на втором этаже двухэтажного дома на 8 квартир. Пожар начала расширяться на чердак и крышу.
Спасатели локализовали огонь, после чего нашли тела двух погибших.
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К борьбе с пожаром привлекли 56 чрезвычайников и 16 единиц техники ГСЧС. Причина устанавливается.
Пожар в Киеве
23 сентября в 05.25 в Софиевской Борщаговке Киево-Святошинского района в шестиэтажном доме на шестом этаже загорелась квартира.
Огонь из квартиры на ул. Боголюбова 5 перекинулся на кровлю многоэтажки. Усилиями 36 человек личного состава пожар удалось ликвидировать в 09.20.