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Факты / Происшествия

В жилом доме Харькова из-за пожара погибли два человека

В жилом доме Харькова на улице Конторской вспыхнул пожар.

К спасателям поступило сообщение, что огонь возник на втором этаже двухэтажного дома на 8 квартир. Пожар начала расширяться на чердак и крышу.

Спасатели локализовали огонь, после чего нашли тела двух погибших.

ЧитайтеВ Киеве горела пятиэтажка: жителей спускали из окон, есть погибшая

  • В жилом доме Харькова из-за пожара погибли два человека
  • В жилом доме Харькова из-за пожара погибли два человека
  • В жилом доме Харькова из-за пожара погибли два человека
  • В жилом доме Харькова из-за пожара погибли два человека
  • В жилом доме Харькова из-за пожара погибли два человека
  • В жилом доме Харькова из-за пожара погибли два человека
  • В жилом доме Харькова из-за пожара погибли два человека
  • В жилом доме Харькова из-за пожара погибли два человека
В жилом доме Харькова из-за пожара погибли два человека / 4 фотографии

К борьбе с пожаром привлекли 56 чрезвычайников и 16 единиц техники ГСЧС. Причина устанавливается.

Пожар в Киеве

23 сентября в 05.25 в Софиевской Борщаговке Киево-Святошинского района в шестиэтажном доме на шестом этаже загорелась квартира.

Огонь из квартиры на ул. Боголюбова 5 перекинулся на кровлю многоэтажки. Усилиями 36 человек личного состава пожар удалось ликвидировать в 09.20.

Источник: ГСЧС

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