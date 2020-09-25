У житловому будинку Харкова на вулиці Конторській спалахнула пожежа.

До рятувальників надійшло повідомлення, що вогонь виник на другому поверсі двоповерхового будинку на 8 квартир. Пожежа почала розширюватись на горище та дах.

Рятувальники локалізували вогонь, після чого знайшли тіла двох загиблих осіб.

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У житловому будинку Харкова через пожежу загинули дві людини / 4 фотографии

До боротьби із пожежею залучили 56 надзвичайників та 16 одиниць техніки ДСНС. Причина встановлюється.

Пожежа у Києві

23 вересня о 05.25 у Софіївській Борщагівці Києво-Святошинського району в шестиповерховому будинку на шостому поверсі загорілася квартира.

Вогонь із квартири на вул. Боголюбова, 5 перекинувся на покрівлю багатоповерхівки. Зусиллями 36 осіб особового складу пожежу вдалося ліквідувати о 09.20.