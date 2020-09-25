PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У житловому будинку Харкова через пожежу загинули дві людини

У житловому будинку Харкова на вулиці Конторській спалахнула пожежа.

До рятувальників надійшло повідомлення, що вогонь виник на другому поверсі двоповерхового будинку на 8 квартир. Пожежа почала розширюватись на горище та дах.

Рятувальники локалізували вогонь, після чого знайшли тіла двох загиблих осіб. 

ЧитайтеУ Києві горіла п’ятиповерхівка: мешканців спускали з вікон, є загибла

  • У житловому будинку Харкова через пожежу загинули дві людини
  • У житловому будинку Харкова через пожежу загинули дві людини
  • У житловому будинку Харкова через пожежу загинули дві людини
  • У житловому будинку Харкова через пожежу загинули дві людини
  • У житловому будинку Харкова через пожежу загинули дві людини
  • У житловому будинку Харкова через пожежу загинули дві людини
  • У житловому будинку Харкова через пожежу загинули дві людини
  • У житловому будинку Харкова через пожежу загинули дві людини
У житловому будинку Харкова через пожежу загинули дві людини / 4 фотографии

До боротьби із пожежею залучили 56 надзвичайників та 16 одиниць техніки ДСНС. Причина встановлюється.

Пожежа у Києві

23 вересня о 05.25 у Софіївській Борщагівці Києво-Святошинського району в шестиповерховому будинку на шостому поверсі загорілася квартира.

Вогонь із квартири на вул. Боголюбова, 5 перекинувся на покрівлю багатоповерхівки. Зусиллями 36 осіб особового складу пожежу вдалося ліквідувати о 09.20.

Джерело: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка