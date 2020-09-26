Хотел защитить честь отца: на Львовщине девятиклассник убил 44-летнего мужчину

На Львовщине 16-летний парень до смерти избил 44-мужчину, который якобы конфликтовал с отцом школьника.

За жизнь раненого медики боролись четверо суток, однако безрезультатно.

— У пациента была критическая травма головного мозга. Тяжелая ЧМТ, ушиб и сжатие головного мозга тяжелой степени. С момента госпитализации мужчина находился в коме, — рассказали в реанимационном отделении Львовской больницы скорой помощи.

Выяснилось, что подросток набросился на старшего мужчину, чтобы отомстить за своего отца. На днях тот после встречи с другом вернулся домой с разбитым носом, что очень разозлило сына.

— Ну, да, чуть нос был разбит. Мы с ним сидели, выпивали. А потом вот такая неприятная ситуация. Мы никогда с ним не конфликтовали, но тот раз произошло что-то непонятное, — пояснил отец несовершеннолетнего нападавшего.

По словам родственников погибшего Руслана, именно отец и уговорил сына устроить “выяснение отношений” в такой бесчеловечный способ.

Но главное в этой ситуации — парень набросился не на того!

— Ну а как, отец подстрекал сына, созвали детей, дети пошли бить. И просто убили, ни за что. Врач подтвердил, что там был не один удар. То есть, могли ударить раз и он упал, а потом подойти и еще копнуть, добить, — рассказала сестра погибшего.

Оказывается, обидчиком отца был другой мужчина, а не Руслан. То есть, парень “перепутал” двух людей. Тот самый обидчик — Василий — за время следствия успел помириться с отцом школьника.

А вот парню за содеянное грозит до 5 лет лишения свободы: сейчас он под домашним арестом с электронным браслетом.

Семья погибшего мужчины настаивает на том, чтобы к ответственности привлекли и отца девятиклассника.

Избиение и издевательства над пенсионерами во Львове

В начале сентября во Львове задержали 16-летнего и 18-летнего парней, которых обвиняют в жестоком избиении двух бездомных львовян.

Тела пострадавших были найдены в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого.

70-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, а его 64-летнего товарища доставили в ближайшую больницу:

Мужчина долгое время находился в коме, однако впоследствии также скончался.

Фигурантам дела, двум молодым парням, грозит до десяти лет лишения свободы.