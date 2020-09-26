Хотів захистити честь батька: на Львівщині дев’ятикласник вбив 44-річного чоловіка

На Львівщині 16-річний хлопець до смерті побив 44-чоловіка, який нібито конфліктував із батьком школяра.

За життя пораненого медики боролися чотири доби, однак безрезультатно.

– У пацієнта була критична травма головного мозку. Тяжка ЧМТ, забій та стиснення головного мозку важкого ступеня. З моменту госпіталізації чоловік перебував у комі, – розповіли у реанімаційному відділенні Львівської лікарні швидкої допомоги.

З’ясувалося, що підліток накинувся на старшого чоловіка, щоб помститися за свого батька. Днями той після зустрічі з другом повернувся додому із розбитим носом, що дуже розлютило сина.

– Ну, так, трохи ніс був розбитий. Ми з ним сиділи, випивали. А потім ось – така неприємна ситуація. Ми ніколи з ним не конфліктували, але той раз сталося щось незрозуміле, – пояснив батько неповнолітнього нападника.

За словами родичів загиблого Руслана, саме батько і підбурив сина влаштувати “з’ясування стосунків” у такий нелюдський спосіб.

Але головне у цій ситуації – хлопець накинувся не на того!

– Ну а як, батько підбурив сина, скликали дітей, діти пішли бити. І просто вбили, ні за що. Лікар підтвердив, що там був не один удар. Тобто, могли вдарити раз і він впав, а потім підійти і ще копнути, добити, – розповіла сестра загиблого.

Виявляється, кривдником батька був інший чоловік, а не Руслан. Тобто, хлопець “переплутав” двох людей. Той самий кривдник – Василь – за час слідства встиг помиритися з батьком школяра.

А от хлопцеві за скоєне загрожує до 5 років позбавлення волі: зараз він під домашнім арештом з електронним браслетом.

Родина загиблого чоловіка наполягає на тому, щоб до відповідальності притягнули і батька дев’ятикласника.

Побиття та знущання над пенсіонерами у Львові

На початку вересня у Львові затримали 16-річного та 18-річного хлопців, яких звинувачують у жорстокому побитті двох львів’ян-безхатьченків.

Тіла постраждалих було знайдено у закинутій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького.

70-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці, а його 64-річного товариша доставили до найближчої лікарні:

Чоловік довгий час перебував у комі, однак згодом також помер.

Фігурантам справи, двом молодим хлопцям, загрожує до десяти років позбавлення волі.