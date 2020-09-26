В больнице Харькова умер один из раненых, который получил травмы во время катастрофы самолета Ан-26Ш под Харьковом.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

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— По состоянию на 10.50, мужчина, который в результате авиационной катастрофы находилась в больнице в крайне тяжелом состоянии — умер, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что один из курсантов находился в крайне тяжелом состоянии. Он уточнил, что этот курсант — из Львовской области.

Другой курсант, который выжил при падении самолета, находится в военном госпитале в городе Чугуеве. Он родом из Харьковской области.

Под Харьковом упал самолет

25 сентября, под Харьковом упал самолет Ан-26Ш, который выполнял учебный полет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил.

Ан-26 имел бортовой номер №76. Он был построен в 1977 году.