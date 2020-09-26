У лікарні Харкова помер один з поранених, який отримав травми під час катастрофи літака Ан-26Ш під Харковом.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

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– Станом на 10.50, людина, яка внаслідок авіаційної катастрофи перебувала у лікарні у вкрай важкому стані – померла, – йдеться у повідомленні.

Раніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив, що один з курсантів перебував у вкрай важкому стані. Він уточнив, що цей курсант – з Львівської області.

Інший курсант, який вижив під час падіння літака, перебуває у військовому госпіталі в місті Чугуєві. Він родом з Харківської області.

Під Харковом впав літак

25 вересня під Харковом впав літак Ан-26Ш, який виконував навчальний політ з курсантами Харківського університету Повітряних Сил.

Ан-26 мав бортовий номер №76. Він був побудований у 1977 році.