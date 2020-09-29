На Херсонщине из-за непогоды в 903 домах нет газа

В поселке Великая Александровка Херсонской области в результате непогоды без газа остаются 903 абонента.

Ливень и шквальный ветер повредили 239 частных жилых домов, из них 40 — уже восстановлены собственными средствами местными жителями.

— Продолжается ремонт местной газовой сети (без газоснабжения 903 абонента). Повреждены лесные насаждения на площади 151 га, — добавили спасатели.

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Всего подразделениями ГЧСЧ убрано 131 поваленное дерево (осталось убрать еще 20) и 3 электроопоры.

Ураган під Херсоном

В Херсонской области 27 сентября прошел ураган, вследствие которого пострадал человек. Сильный ветер повалил около 47 деревьев и повредил 38 домов в в пгт Большая Александровка.

Также поступило 40 звонков касательно перебивки газовых труб, из-за чего 710 жителям отключили подачу газа.