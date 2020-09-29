На Херсонщині через негоду у 903 будинках немає газу

У селищі Велика Олександрівка Херсонської області в результаті негоди без газу залишаються 903 абоненти.

Злива та шквальний вітер пошкодили 239 приватних житлових будинків, з них 40 – уже відновлені власними коштами місцевими жителями.

– Триває ремонт місцевої газової мережі (без газопостачання 903 абоненти). Пошкоджено лісових насаджень на площі 151 га, – додали рятувальники.

Жертв і постраждалих в результаті негоди немає. Всього підрозділами ДСНС прибрано 131 повалене дерево (залишилося прибрати ще 20) і 3 електроопори.

Ураган під Херсоном

На Херсонщині 27 вересня пронісся ураган, внаслідок якого постраждала людина. Сильний вітер повалив близько 47 дерев і пошкодив 38 будинків у смт Велика Олександрівка.

Також надійшло 40 дзвінків щодо пошкодження газових труб, через що 710 жителям відключили подачу газу.