На Херсонщині 27 вересня пронісся смерч, внаслідок якого постраждала людина. Сильний вітер повалив близько 47 дерев і пошкодив 38 будинків у смт Велика Олександрівка.

Дерева виривало з корінням, пошкоджені лінії електропередач, зруйновані будинки.

Користувачі соцмереж почали публікувати фото і відео негоди у Херсонській області.

На відео користувачів видно, як величезний стовп повітря проноситься полем.

В результаті смерчу ніхто не постраждав. Поліцейські і рятувальники ліквідовують наслідки негоди.

У селищі Велика Олександрівка в результаті негоди на Херсонщині без газу залишаються 903 абоненти.

Злива та шквальний вітер пошкодили 239 приватних житлових будинків, з них 40 – уже відновлені власними коштами місцевими жителями.

Всього підрозділами ДСНС прибрано 131 повалене дерево (залишилося прибрати ще 20) і 3 електроопори.