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Факты / Происшествия

Российские наемники спровоцировали пожары в Луганской области

Российские наемники на Донбассе осуществляют обстрел лесного массива в районе КПВВ. В результате провокации возникают новые пожары.

Об этом заявила РГА Станицы Луганской в ​​Facebook.

С вечера фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. Поступило сообщение о пожаре в лесном массиве возле КПВВ.

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В эфире одного из телеканалов глава Луганской ОГА Сергей Гайдай подтвердил информацию об обстреле со стороны российских наемников. К тушению пожаров готовы привлечь авиацию.

— Два самолета стоят готовы. Мы связались с командованием, постоянно спрашиваем режим тишины. Если нам дадут режим тишины, мы сразу запускаем самолеты. Возможно будет даже третий самолет, — заявил он.

В Луганской области возник пожар лесного массива на общей площади около 50 га в районе сел Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

Фото: ГСЧС

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