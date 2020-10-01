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Факты / Происшествия

ВСУ присоединились к тушению пожаров на Луганщине, огонь подходит к Северодонецку

Военные Сухопутных Войск Вооруженных сил Украины принимают участие в тушении лесных пожаров и эвакуации населения нескольких сел Луганской области.

В связи со шквальным ветром, лесной пожар распространился на территорию некоторых населенных пунктов, сообщили в Командовании Сухопутных Войск ВС Украины.

— Личный состав бригады помогает проводить эвакуацию местного населения сел Муратово и Капитаново, — отметили в командовании.

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  • Пожежа у Луганській області
  • Пожежа у Луганській області
  • Пожежа у Луганській області
  • Пожежа у Луганській області
  • Пожежа у Луганській області
  • Пожежа у Луганській області
  • Пожежа у Луганській області
  • Пожежа у Луганській області
  • Пожежа у Луганській області
  • Пожежа у Луганській області
ВСУ присоединились к тушению пожаров на Луганщине, огонь подходит к Северодонецку / 5 фотографий

Всего к ликвидации пожаров привлечено более 250 человек личного состава подразделений Объединенных сил, ГСЧС и лесных хозяйств, а также более 40 единиц техники.

Военная техника и вооружение находятся в безопасных местах.

Огонь на окраине Северодонецка

Огонь подступает к городу Северодонецк. Пожар можно наблюдать из окон домов.

Пожары в Луганской области

В Луганской области возник пожар лесного массива на общей площади около 50 га в районе сел Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

Источник: Командование Сухопутных войск ВСУ

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