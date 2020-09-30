В Луганской области вспыхнули масштабные пожары сразу в трех районах.

Огонь разгорелся 30 сентября в лесах из-за сильного ветра и быстро распространяется.

Спасатели эвакуируют людей из ближайших населенных пунктов, сообщили в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

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На Луганщине снова масштабные пожары: эвакуируют людей / 4 фотографии

Лесные пожары возникли в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах:

горит лесной массив на общей площади около 50 га в районе сел Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет;

пожар распространился на территорию села Муратово Новоайдарского района. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Проводится эвакуация населения жителей сел Муратово и Капитаново;

пожар общей площадью около 10 га возник в районе сел Малиновое, Песчаное и Артема Станично-Луганского района. Предварительно жертв и пострадавших также нет. Из сел Артема и Нижнетеплое эвакуируют людей;

пожар на площади около 8 га розгорелся между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.

На тушения лесных пожаров в трех районах привлекли 192 человека и 44 единицы техники.

Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более чем 20 м/с.

Пожары в Луганской области

28 сентября спасатели потушили два больших пожара в Луганской области.

Горел лес вблизи села Нижнетеплое Станично-Луганского района и лесной массив Васильевская Пустошь на окраине Северодонецка.

Обе пожара были локализованы и потушен.