В Луганской области вспыхнули масштабные пожары сразу в трех районах.
Огонь разгорелся 30 сентября в лесах из-за сильного ветра и быстро распространяется.
Спасатели эвакуируют людей из ближайших населенных пунктов, сообщили в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций.
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Лесные пожары возникли в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах:
- горит лесной массив на общей площади около 50 га в районе сел Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет;
- пожар распространился на территорию села Муратово Новоайдарского района. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Проводится эвакуация населения жителей сел Муратово и Капитаново;
- пожар общей площадью около 10 га возник в районе сел Малиновое, Песчаное и Артема Станично-Луганского района. Предварительно жертв и пострадавших также нет. Из сел Артема и Нижнетеплое эвакуируют людей;
- пожар на площади около 8 га розгорелся между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.
На тушения лесных пожаров в трех районах привлекли 192 человека и 44 единицы техники.
Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более чем 20 м/с.
Пожары в Луганской области
28 сентября спасатели потушили два больших пожара в Луганской области.
Горел лес вблизи села Нижнетеплое Станично-Луганского района и лесной массив Васильевская Пустошь на окраине Северодонецка.
Обе пожара были локализованы и потушен.