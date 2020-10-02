Пожежі на Луганщині: найскладніше біля Станиці-Луганської та Сєвєродонецька

На Луганщині продовжують гасити масштабні лісові пожежі, найскладніша обстановка склалася в районі Станиці-Луганської та Сєвєродонецька.

Контрольний пункт в’їзду-виїзду Станиця Луганська на лінії розмежування в Луганській області тимчасово закритий.

Станом на 7.00 2 жовтня роботи проводяться у цілодобовому режимі на семи основних осередках пожеж.

Заважають гасінню надзвичайно складні погодні умовами – вітер з ураганними поривами до 20 м/с швидко розповсюджує вогонь на значні площі.

Загалом до гасіння залучено 2 тис. 557 осіб та 264 одиниць техніки, зокрема, три літаки АН-32П та два вертольоти Мі-8, якими протягом 1 жовтня скинули 264 тонн води.

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Жертви та постраждалі від пожеж

Внаслідок пожеж на Луганщині загинули дев’ять осіб та госпіталізовано 17 осіб.

Через небезпеку вогню евакуйовано 150 людей.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, яку пройшов вогонь, складає понад 13 тис. га.