На территории Луганской области зафиксировано 146 пожаров в 32 населенных пунктах, вследствие которых уже погибли девять человек.

Из-за пожаров, вспыхнувших 30 сентября, перекрыто движение в Станицу Луганскую.

Где горит и кто тушит

По состоянию на 14.00 на территории Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров в лесных массивах: Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах.

По предварительным оценкам ГСЧС ориентировочная площадь лестных пожаров в Луганской области составляет около 11 тыс. га. Огнем повреждено около 250 зданий.

К ликвидации пожаров привлечен 1 500 работников и 200 единиц техники ГСЧС, в том числе три самолета АН-32.

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Пострадавшие и эвакуированные

Вследствие масштабных пожаров погибло девять человек, 15 жителей госпитализированы. По факту гибели людей полиция открыла уголовные дела.

Эвакуированы в связи с опасностью огня 120 человек, в том числе из: сел Муратово — 35 человек (размещено в пгт Новойдар в школе и больнице), Вороново — 40, Сиротино — 25, Осколоновка — 20.











































Пожары в Луганской области: что известно, причины и поможет ли погода / 11 фотографий

Угрозы пожара

ЧАО Северодонецкое объединение Азот ничего не угрожает в связи с масштабными пожарами в области.

Пожар не повлиял на работу основных производственных цехов предприятия, угрозы для населения нет, сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

30 сентября на территории Северодонецкого Азота загорелась трава, кусты и деревья. Огонь смогли потушить.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также заявил об отсутствии угрозы возгорания лакокрасочного и спиртового заводов в Луганской области.

Помощь пострадавшим

Кабинет министров выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области, сообщил 1 октября премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, сумма ущерба еще устанавливается.

В Офисе президента призвали чиновников быстро оказать помощь всем пострадавшим от пожаров.

— Это должно быть сделано без лишней бюрократии и в достаточном объеме, — сказано в сообщении ОП.

23 жителям Двуречанского района Харьковской области, пострадавшим в результате пожара на территории Двуречанского лесничества, будет выплачена единоразовая материальная помощь в размере 20 тыс. грн, сообщили в Харьковском облсовете.

Со своей стороны председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинский парламент готов сделать все для преодоления последствий масштабных пожаров.

Причины пожара

Президент Украины Владимир Зеленский приказал как можно скорее определить причины пожара в Луганской области.

По мнению политолога Олега Саакяна, нужно рассматривать несколько версий пожара в Луганской области, в том числе, диверсию со стороны боевиков.

— Поскольку очаг находится близко к линии фронта и на тех территориях, где ранее уже велись боевые действия, — сказал он.

Еще одна версия, которую стоит отрабатывать — дестабилизация ситуации перед выборами, добавил политолог.

Также огонь мог вспыхнуть в связи с природными факторами, не исключает Саакян.

Прогноз погоды

Ожидается, что ситуация будет оставаться сложной как минимум сутки, учитывая негативный прогноз метеорологической обстановки, в частности отсутствие осадков и сильные порывы ветра до 20 м/с.