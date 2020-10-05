В Киеве 5 октября были задержаны двое мошенников, которые требовали $18 тыс. за должность помощника народного депутата Украины.

Фейковое трудоустройство должно было состояться сразу после получения денежного вознаграждения в полном объеме.

По материалам следствия, “оплата” проходила частями, каждый раз по $3 тыс.







Обещали должность помощника нардепа: ГБР разоблачило коррупционную схему на $18 тыс. / 2 фотографии

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Задержание проводилось прокуратурой Киева и управлением ГБР. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Действительно задержанные причастны к “трудоустройству” в Раду и причастен к этому делу кто-то из действующих нардепов, пока не сообщается.

Первоочередные следственные действия продолжаются.

Нардеп Юрченко и дело о взяточничестве

В начале сентября народного депутата Александра Юрченко заподозрили в организации коррупционной схемы с привлечением полномочий нардепа.

На “взятку” удалось выйти следователем НАБУ, которые также получили соответственные видеодоказательства.

Александр Юрченко завуалировано просил повлиять на внесение на рассмотрение парламента проекта закона о бытовых отходов. Свою просьбу он оценил в $13 тыс.

17 сентября Юрченко получил сообщение о подозрении лично из рук генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В тот же день его исключили из фракции Слуга народа.

21 сентября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Юрченко с альтернативой залога в 3 млн грн.

Уже 25 сентября нардеп вышел на свободу. В САП подтвердили, что залог был внесен в полном объеме, а с подозреваемого сняли электронный браслет.

29 сентября Алесандр Юрченко заявил, что не будет отказываться от своего мандата, а дело против него было сфабриковано.