Обещали должность помощника нардепа: ГБР разоблачило коррупционную схему на $18 тыс.

В Киеве 5 октября были задержаны двое мошенников, которые требовали $18 тыс. за должность помощника народного депутата Украины.
Фейковое трудоустройство должно было состояться сразу после получения денежного вознаграждения в полном объеме.
По материалам следствия, “оплата” проходила частями, каждый раз по $3 тыс.
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Задержание проводилось прокуратурой Киева и управлением ГБР. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.
Действительно задержанные причастны к “трудоустройству” в Раду и причастен к этому делу кто-то из действующих нардепов, пока не сообщается.
Первоочередные следственные действия продолжаются.
Нардеп Юрченко и дело о взяточничестве
В начале сентября народного депутата Александра Юрченко заподозрили в организации коррупционной схемы с привлечением полномочий нардепа.
На “взятку” удалось выйти следователем НАБУ, которые также получили соответственные видеодоказательства.
Александр Юрченко завуалировано просил повлиять на внесение на рассмотрение парламента проекта закона о бытовых отходов. Свою просьбу он оценил в $13 тыс.
17 сентября Юрченко получил сообщение о подозрении лично из рук генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В тот же день его исключили из фракции Слуга народа.
21 сентября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Юрченко с альтернативой залога в 3 млн грн.
Уже 25 сентября нардеп вышел на свободу. В САП подтвердили, что залог был внесен в полном объеме, а с подозреваемого сняли электронный браслет.
29 сентября Алесандр Юрченко заявил, что не будет отказываться от своего мандата, а дело против него было сфабриковано.