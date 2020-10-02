В Кропивницкому работник Государственной миграционной службы вымогал у 24-летнего мужчины $3,5 тыс. за исключение из военного учета.

Чиновник просил денежное вознаграждение за то, что повлияет на решение Кропивницкого городского военного комиссариата признать призывника негодным к службе по состоянию здоровья.

При получении неправомерной выгоды следователи Государственного бюро расследований задержали 33-летнего сотрудника ДМС и изъяли средства.

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По факту преступления мужчине готовят подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).











Взял $3,5 тыс. за уклонение от призыва: в Кропивницком задержали чиновника / 3 фотографии

Осенний призыв в Украине

С 1 октября в Украине начался военный призыв, который продлится до конца декабря. В этом году в армию заберут более 13 тыс. юношей от 20 до 27 лет.

Те, кому больше 18 лет, смогут заключить военные контракты на три года.

Фото: ГБР