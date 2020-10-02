PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Взял $3,5 тыс. за уклонение от призыва: в Кропивницком задержали чиновника

В Кропивницкому работник Государственной миграционной службы вымогал у 24-летнего мужчины $3,5 тыс. за исключение из военного учета.

Чиновник просил денежное вознаграждение за то, что повлияет на решение Кропивницкого городского военного комиссариата признать призывника негодным к службе по состоянию здоровья.

При получении неправомерной выгоды следователи Государственного бюро расследований задержали 33-летнего сотрудника ДМС и изъяли средства.

Читайте: Присвоили 20 млн грн: полиция раскрыла хищение средств на строительстве теннисного центра

По факту преступления мужчине готовят подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

  • ДБР затримання співробітника ДМС
  • ДБР затримання співробітника ДМС
  • ДБР затримання співробітника ДМС
  • ДБР затримання співробітника ДМС
  • ДБР затримання співробітника ДМС
  • ДБР затримання співробітника ДМС
Взял $3,5 тыс. за уклонение от призыва: в Кропивницком задержали чиновника / 3 фотографии

Осенний призыв в Украине

С 1 октября в Украине начался военный призыв, который продлится до конца декабря. В этом году в армию заберут более 13 тыс. юношей от 20 до 27 лет.

Те, кому больше 18 лет, смогут заключить военные контракты на три года.

Фото: ГБР

Источник: ГБР

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка