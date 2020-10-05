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Факти / Надзвичайні події

Обіцяли посаду помічника нардепа: ДБР викрило корупційну схему на $18 тис.

У Києві 5 жовтня було затримано двох шахраїв, які вимагали $18 тис. за посаду помічника народного депутата України.

Фейкове працевлаштування мало відбутися одразу після отримання грошової винагороди у повному обсязі.

За матеріалами слідства, “оплата” відбувалася частинами, щоразу по $3 тис.

  • Обіцяли посаду помічника нардепа: ДБР викрило корупційну схему на $18 тис.
  • Обіцяли посаду помічника нардепа: ДБР викрило корупційну схему на $18 тис.
  • Обіцяли посаду помічника нардепа: ДБР викрило корупційну схему на $18 тис.
  • Обіцяли посаду помічника нардепа: ДБР викрило корупційну схему на $18 тис.
Обіцяли посаду помічника нардепа: ДБР викрило корупційну схему на $18 тис. / 2 фотографии

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Затримання проводилося прокуратурою Києва та управлінням ДБР. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Чи справді затримані причетні до “працевлаштування” у Раду та чи причетний до цієї справи хтось із чинних нардепів, наразі не повідомляється.

Першочергові слідчі дії тривають.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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