Обіцяли посаду помічника нардепа: ДБР викрило корупційну схему на $18 тис.

У Києві 5 жовтня було затримано двох шахраїв, які вимагали $18 тис. за посаду помічника народного депутата України.
Фейкове працевлаштування мало відбутися одразу після отримання грошової винагороди у повному обсязі.
За матеріалами слідства, “оплата” відбувалася частинами, щоразу по $3 тис.
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Затримання проводилося прокуратурою Києва та управлінням ДБР. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.
Чи справді затримані причетні до “працевлаштування” у Раду та чи причетний до цієї справи хтось із чинних нардепів, наразі не повідомляється.
Першочергові слідчі дії тривають.