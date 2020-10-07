Столичные следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении солдату Национальной гвардии за избиение другого военного, что привело к его смерти.

По данным расследования, 3 октября нацгвардеец нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими.

Приказал другому бойцу отжиматься от пола, после чего подал команду Смирно и кулаком ударил его в грудь. Солдат потерял сознание.

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Медикам не удалось спасти бойца.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому угрожает лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Полицейские похитили карточку

В Краматорске Донецкой области двух полицейских подозревают в краже банковской карты и сим-карты в умершего мужчины.

После этого они использовали его средства по собственным потребностям.

Вначале 2020 года полицейские задержали невинного мужчину в Мариуполе. Они заставляли его признаться в продаже наркотических средств и требовали взятку в размере 200 тыс. грн за освобождение.