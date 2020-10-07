В Краматорске Донецкой области двух сотрудников Нацполиции подозревают в совершении ряда преступлений.

В 2019 году двое оперуполномоченных центрального отдела полиции приехали на место события и забрали банковскую карту и сим-карту у умершего мужчины.

После этого они использовали его средства по собственным потребностям.

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Кроме этого, в начале 2020 года полицейские задержали невинного мужчину в Мариуполе. Они заставляли его признаться в продаже наркотических средств и требовали взятку в размере 200 тыс. грн за освобождение.

Жена обвиняемого передала им 50 тыс. грн, которые они разделили между собой и потратили на азартные игры.

Сейчас полицейских подозревают в восьми преступлениях. Если их причастность подтвердится, им будет угрожать от пяти до десяти лет тюрьмы.

В Кропивницком чиновник помогал уклониться от армии

Следователи Государственного бюро расследований задержали чиновника в Кропивницком.

Работник Государственной миграционной службы вымогал у призывника взятку в размере $3,5 тыс. за исключение из военного учета. Он обещал, что повлияет на решение признать парня негодным к службе по состоянию здоровья.