Столичні слідчі Державного бюро розслідувань повідомили підозру солдату Національної гвардії за побиття іншого військового, що призвело до його смерті.
За даними досудового розслідування, 3 жовтня нацгвардієць порушив статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями.
Наказав іншому бійцеві відтискатися від підлоги, після чого подав команду Струнко і кулаком вдарив його в груди. Солдат знепритомнів.
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Медикам не вдалось врятувати солдата.
Нині вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
Поліцейські викрали картку
У Краматорську Донецької області двох поліцейських підозрюють у крадіжці банківської карти та сім-карту у померлого чоловіка.
Після цього вони використовували його кошти за власними потребами.
На початку 2020 року поліцейські затримали невинного чоловіка у Маріуполі. Вони змушували його зізнатися у продажу наркотичних засобів та вимагали хабар у розмірі 200 тис. грн за звільнення.