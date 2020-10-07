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Факти / Надзвичайні події

Повернення дідівщини: під Києвом солдат Нацгвардії побив товариша до смерті

Столичні слідчі Державного бюро розслідувань повідомили підозру солдату Національної гвардії за побиття іншого військового, що призвело  до його смерті.

За даними досудового розслідування, 3 жовтня нацгвардієць порушив статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями.

Наказав іншому бійцеві відтискатися від підлоги, після чого подав команду Струнко і кулаком вдарив його в груди. Солдат знепритомнів.

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Медикам не вдалось врятувати солдата.

Нині вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Поліцейські викрали картку

У Краматорську Донецької області двох поліцейських підозрюють у крадіжці банківської карти та сім-карту у померлого чоловіка.

Після цього вони використовували його кошти за власними потребами.

На початку 2020 року поліцейські затримали невинного чоловіка у Маріуполі. Вони змушували його зізнатися у продажу наркотичних засобів та вимагали хабар у розмірі 200 тис. грн за звільнення.

Джерело: ДБР

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