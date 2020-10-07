Столичні слідчі Державного бюро розслідувань повідомили підозру солдату Національної гвардії за побиття іншого військового, що призвело до його смерті.

За даними досудового розслідування, 3 жовтня нацгвардієць порушив статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями.

Наказав іншому бійцеві відтискатися від підлоги, після чого подав команду Струнко і кулаком вдарив його в груди. Солдат знепритомнів.

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Медикам не вдалось врятувати солдата.

Нині вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Поліцейські викрали картку

У Краматорську Донецької області двох поліцейських підозрюють у крадіжці банківської карти та сім-карту у померлого чоловіка.

Після цього вони використовували його кошти за власними потребами.

На початку 2020 року поліцейські затримали невинного чоловіка у Маріуполі. Вони змушували його зізнатися у продажу наркотичних засобів та вимагали хабар у розмірі 200 тис. грн за звільнення.