Вечером 9 октября в жилом квартале на западе Бейрута взорвалась цистерна с горючим, после чего начался масштабный пожар.
По данным Красного креста Ливана, в результате взрыва погибли по меньшей мере четыре человека, есть также пострадавшие. Их количество уточняется.
Спасатели тушат пожар и ищут под завалами людей.
Жителей ближайших домов эвакуировали.
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انفجار #الطريق_الجديدة: ارتفاع عدد الضحايا الى ٤ وعدد من الجرحى من جراء انفجار خزان للمازوت
— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) October 9, 2020
Новый взрыв в Бейруте
Ливанские СМИ вечером 9 октября сообщили о взрыве в Бейруте в приморском районе Тавик-Джида.
По их данным, взрыв мог произойти возле пекарни, где был размещен резервуар для хранения газа.
На тот момент называлось предварительное число пострадавших – 50 человек.
Источник: nna-leb.gov.lb
Фото: Amir Tsarfati