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Факты / Происшествия

При взрыве в Бейруте погибли четыре человека, есть пострадавшие

Вечером 9 октября в жилом квартале на западе Бейрута взорвалась цистерна с горючим, после чего начался масштабный пожар.

По данным Красного креста Ливана, в результате взрыва погибли по меньшей мере четыре человека, есть также пострадавшие. Их количество уточняется.

Спасатели тушат пожар и ищут под завалами людей.

Жителей ближайших домов эвакуировали.

Читайте: Взрыв, жертвы и массовые демонстрации: правительство Ливана уходит в отставку

 

Новый взрыв в Бейруте

Ливанские СМИ вечером 9 октября сообщили о взрыве в Бейруте в приморском районе Тавик-Джида.

По их данным, взрыв мог произойти возле пекарни, где был размещен резервуар для хранения газа.

На тот момент называлось предварительное число пострадавших –  50 человек.

Источник: nna-leb.gov.lb

Фото: Amir Tsarfati

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