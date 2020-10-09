Вечером 9 октября в жилом квартале на западе Бейрута взорвалась цистерна с горючим, после чего начался масштабный пожар.

По данным Красного креста Ливана, в результате взрыва погибли по меньшей мере четыре человека, есть также пострадавшие. Их количество уточняется.

Спасатели тушат пожар и ищут под завалами людей.

Жителей ближайших домов эвакуировали.

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انفجار #الطريق_الجديدة: ارتفاع عدد الضحايا الى ٤ وعدد من الجرحى من جراء انفجار خزان للمازوت — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) October 9, 2020

Новый взрыв в Бейруте

Ливанские СМИ вечером 9 октября сообщили о взрыве в Бейруте в приморском районе Тавик-Джида.

По их данным, взрыв мог произойти возле пекарни, где был размещен резервуар для хранения газа.

На тот момент называлось предварительное число пострадавших – 50 человек.

Источник: nna-leb.gov.lb

Фото: Amir Tsarfati