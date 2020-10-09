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Факти / Надзвичайні події

Під час вибуху у Бейруті загинуло четверо людей, є постраждалі

Ввечері 9 жовтня у житловому кварталі на заході Бейруту вибухнула цистерна з пальним, після чого почалася масштабна пожежа.

За даними Червоного хреста Лівану, внаслідок вибуху загинуло щонайменше четверо людей, є також постраждалі. Їхня кількість уточнюється.

Рятувальники гасять пожежу та шукають під завалами людей.

Мешканців найближчих будинків евакуювали.

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Новий вибух у Бейруті

Ліванські ЗМІ увечері 9 жовтня повідомили про вибух у Бейруті в приморському районі Тавік-Джида.

За їхніми даними, вибух міг статися біля пекарні, де був розміщений резервуар для зберігання газу.

На той момент називалося попередня кількість постраждалих – 50 осіб.

Джерело: nna-leb.gov.lb

Фото: Amir Tsarfati

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