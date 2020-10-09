Ввечері 9 жовтня у житловому кварталі на заході Бейруту вибухнула цистерна з пальним, після чого почалася масштабна пожежа.
За даними Червоного хреста Лівану, внаслідок вибуху загинуло щонайменше четверо людей, є також постраждалі. Їхня кількість уточнюється.
Рятувальники гасять пожежу та шукають під завалами людей.
Мешканців найближчих будинків евакуювали.
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انفجار #الطريق_الجديدة: ارتفاع عدد الضحايا الى ٤ وعدد من الجرحى من جراء انفجار خزان للمازوت
— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) October 9, 2020
Новий вибух у Бейруті
Ліванські ЗМІ увечері 9 жовтня повідомили про вибух у Бейруті в приморському районі Тавік-Джида.
За їхніми даними, вибух міг статися біля пекарні, де був розміщений резервуар для зберігання газу.
На той момент називалося попередня кількість постраждалих – 50 осіб.
Джерело: nna-leb.gov.lb
Фото: Amir Tsarfati