Во Львове 33-летний мужчина украл прицеп с предвыборной агитацией

В конце сентября в полицию обратился руководитель одной из политических партий, который сообщил, что во Львове похитили прицеп с агитационным баннером.

Злоумышленником оказался 33-летний житель одного из сел области. Прицеп марки Автобан 9 октября нашли у него в гараже.

Полиция изъяла кражу, а вот агитационный баннер партии найти не удалось.

Злоумышленнику грозит арест на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Открыто производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) УК Украины.

Избиение и издевательства над пенсионерами во Львове

В начале сентября во Львове задержали 16-летнего и 18-летнего парней, которых обвиняют в жестоком избиении двух бездомных львовян.

Тела пострадавших были найдены в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого.

70-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, а его 64-летнего товарища доставили в ближайшую больницу:

Мужчина долгое время находился в коме, однако впоследствии также скончался.

Фигурантам дела, двум молодым парням, грозит до десяти лет лишения свободы.