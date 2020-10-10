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Факти / Надзвичайні події

У Львові 33-річний чоловік викрав причіп з передвиборчою агітацією

Наприкінці вересня до поліції звернувся керівник однієї із політичних партій, який повідомив, що у Львові викрали причіп з агітаційним банером.

Зловмисником виявився 33-річний мешканець одного із сіл області. Причіп марки Автобан 9 жовтня знайшли у нього в гаражі.

У Львові 33-річний чоловік викрав причіп з передвиборчою агітацією

Поліція вилучила крадіжку, однак агітаційного банера партії знайти не вдалося.

Зловмиснику загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років.

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Відкрито провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК  України.

Побиття та знущання над пенсіонерами у Львові

На початку вересня у Львові затримали 16-річного та 18-річного хлопців, яких звинувачують у жорстокому побитті двох львів’ян-безхатьченків.

Тіла постраждалих було знайдено у закинутій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького.

70-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці, а його 64-річного товариша доставили до найближчої лікарні:

Чоловік довгий час перебував у комі, однак згодом також помер.

Фігурантам справи, двом молодим хлопцям, загрожує до десяти років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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