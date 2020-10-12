В Киеве полиция вместе с СБУ и прокуратурой разоблачили деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом психотропных веществ.

По данным следствия, они реализовывали продукцию на всей территории Украины и в соседних странах с помощью интернет-сайтов и чат-ботов в Telegram.

— В результате проведения девяти санкционированных обысков на территории Киева и Киевской области обнаружена лаборатория по изготовлению психотропного вещества PVP, склады хранения готовой продукции, а также call-центры, которые принимали и обрабатывали заказ по продаже психотропных веществ, — говорится в сообщении полиции.

Работниками правоохранительных органов было изъято более 50 кг психотропного вещества PVP, почти 10 кг психотропного вещества амфетамин, более 500 литров прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков, 5 единиц огнестрельного оружия, более 150 патронов к ним и документы.

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Полиция задержала двух участников по ст. 208 УК Украины. Ими оказались украинцы 1970 и 1976 годов рождения. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления. Еще около 100 человек, которые работали операторами call-центра, разыскивают.

Досудебное расследование продолжается, которое начали по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.











В Киеве разоблачили лабораторию по изготовлению психотропных веществ / 3 фотографии

Нарколаборатории в Украине

В Запорожье обнаружили лабораторию по изготовлению психотропных веществ. Двое преступников организовывали деятельность через Telegram-канал. Там они принимали заказы от клиентов со всей страны и присылали товары почтой.

Было изъято технику, оборудование, наличные, черновые записи, банковские карты и наркотические вещества, общая стоимость которых составляет приблизительно 24 млн грн.